صور.. كيف واجهت مديرية أمن الإسكندرية غلاء الأسعار فى الأسواق بـ41 منفذا؟





الإسكندرية – أسماء على بدر

واجهت وزارة الداخلية، ومديرية أمن الإسكندرية، غلاء الأسعار فى الأسواق وجشع التجار، بتنفيذ عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق بمحافظة الإسكندرية ومنع التلاعب فى الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة علي أسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى، فهناك عدد من الإجراءات التى تقوم بها مديرية أمن الإسكندرية.

وشملت الإجراءات التى تتبعها مديرية أمن الإسكندرية حملات أمنية يومياً تشنها على جميع الأسواق لضبط للتأكد من جميع السلع الغذائية يقوم بها ضباط مباحث التموين بالإسكندرية تحت إشراف اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية لرصد الأسعار فى الاسواق بالإضافة إلى الكشف عن المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والمجمدات فى الثلاجات ومعرفة مدى صلاحيتها لكى تكون صالحة للمواطنين.

وخلال الشهريين الماضين كشفت شرطة التموين بالإسكندرية على عدد من المخالفات أهمها، المدير المسئول عن مجزر لتعبئة الدواجن ومصنعاتها "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري حيث يقوم بذبح وتعبئة الدواجن داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وضُبط 140 جوال فيليه دجاج، بإجمالي وزن 4900 كجم، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل.

كما تقوم شرطة التموين بعمل مسح يومى على المخابز للتأكد من كميات الدقيق المنصرفة، وأخذ عينات يومية من الدقيق للتأكد من صلاحيتها التى تستخدم فى صناعة الخبز المدعم.

كما تضمنت الإجراءات التى اتخذتها مديرية أمن الإسكندرية طبقاً لتعليمات وزارة الداخلية، منافذ أمان فى الأسواق والميادين العامة، أبرزها "الجلاء، والأنفوشى، والمدينة الجامعية، وشوتس، ومدينة فيصل"، لتصل عدد محال ومنافذ أمان بالمحافظة إلى 41 منفذا، تهدف للقضاء على الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأكد القائمون على منافذ "أمان" أن هذه المنافذ تعمل على توفير السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن، على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وذات جودة عالية ومدون عليها تاريخ الصلاحية ومعروضة بشكل لائق.

وتعمل هذه المنافذ على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطنين وتمكينهم من الحصول على حاجتهم فى أى وقت، فضلا عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية التى يحتاجها المواطنون خاصة السلع الاستراتيجية مثل "السكر، الارز، الزيت".

وتسعى وزارة الداخلية إلى وصول هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، دون الالتفات إلى الحصول على هامش ربح من وراء هذه السلع، ويتم توفير ثلاجات كبيرة لحفظ الأغذية بها وضمان استمرار جودتها.

وتأتى عملية التوسع فى افتتاح منافذ أمان بشكل كبير على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالعمل على توفير السلع للمواطنين، والحفاظ على قوت البسطاء وضمان حصولهم عليه بسعر مخفض، وعدم تركهم تحت رحمة التجار لاستغلال حاجتهم لهذه السلع ورفع أسعار، حيث يشدد وزير الداخلية على أهمية التوسع فى منافذ أمان دون البحث عن ربح.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة افتتاح العديد من المنافذ التابعة لشركة "أمان" فى كافة محافظات الجمهورية وصولا للقرى والنجوع بهدف توفير السلع ومتطلبات المواطنين ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

ويقول أمين يوسف، أحد المواطنين، إن منافذ بيع أمان بمنطقة سيدى جابر من أفضل الأماكن التى يشترى منها احتياجات منزله من لحوم ودواجن وأسماك وجميع البقوليات، وهى من أفضل المنتجات التى يقوم بشرائها أفضل وأرخص من السلاسل التجارية الكبرى.

وأضاف أن أسعار اللحوم البلدى 80 جنيها وهو سعر غير موجود داخل المنافذ الخاصة والجزارين التى وصل سعرها إلى 150 جنيها، وهى بنفس جودة اللحوم فى منافذ آمان بالإسكندرية .

بينما قالت أميمة لطفى، إحدى السيدات التى تشترى من بضائع ومنافذ آمان بالإسكندرية إن تواجدها فى الأماكن العامة والميادين الكبرى سمح لتوافد عدد كبير من المواطنين إليها والتى تكون مزدحمة صباحاً لإعجاب المواطنين بها خاصة فى شرلاء اللحوم .

وأضافت أنه يجب تعميم الفكرة على مستوى المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار ويجب استمرارها خلال الفترة القادمة.



منافذ بيع أمان



أحد منافذ أمان بالإسكندرية



إقبال المواطنين على منفذ بيع الداخلية



إقبال المواطنين



أسعار اللحوم



أسعار البقوليات