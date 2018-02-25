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صور.. فوز قبيلة المزينة بالمركز الأول فى سباق الهجن بوادى مجرح بنوبيع

الأحد، 25 فبراير 2018 08:55 م
صور.. فوز قبيلة المزينة بالمركز الأول فى سباق الهجن بوادى مجرح بنوبيع مشايخ القبائل الشاركة فى سباق الهجن





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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انطلق اليوم الأحد، سباق الهجن الذى نظمه نادى الهجن بمدينة نويبع بوادى مجرح بمشاركة 3 قبائل من مدينة دهب ونوبيع، وهم المزينة والترابين، بحضور مشايخ القبائل والشباب، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو صبيح، وصالح أبو محمد رئيس النادى، وزايد أبو صباح، والشيخ ناصر أبو حميد، وحصل فى الشوط الأول على المركز الأول الشيخ سالم موسى والمركز الثانى أحمد أبو هضيبان، والمركز الثالث عيد أبو على، والفائز الأول فى الشوط الثانى كان الثنانئ حمدان التربانى.

وقال سالم موسى ابن قبيلة المزينة والفائز بالمركز الأول، أن هذا السباق ليس كالسباقات الأخرى، التى تشارك فيها معظم المحافظات وبعض الدول العربية، ولكنه سباق داخلى بين مدن خليج العقبة للتنافس والتسامر وتأكيد الترابط بين القبائل البدوية.   

المتسابقين
المتسابقين

 

مشايخ وعواقل البدو
مشايخ وعواقل البدو

 

مضمار السباق
مضمار السباق

 

توزيع الجوائز
توزيع الجوائز

 


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