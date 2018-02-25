صور.. صعود فريق متحدى الإعاقة بجامعة أسوان فى منافسات كرة الجرس لدور الـ8





أسوان - صلاح المسن

فاز فريق جامعة أسوان فى منافسات كرة الجرس، بنتيجة 11 / 9 على فريق جامعة بنى سويف والصعود لدور الثمانية على مستوى الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة الذي يقام بجامعة المنيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات المشاركة.

جاء ذلك خلال بيان صحفي لجامعة أسوان والذى أشار أيضا إلى حرص الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على المشاركة والتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلاب والطالبات المشاركين بأسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة، ولفت بيان جامعة أسوان إلي أن رئيس الجامعة حث الطلاب المشاركين فى مثل هذه الفعاليات والذين يبلغ عددهم 17 طالبا وطالبة في مختلف الأنشطة الطلابية، ومن أهمها الإنشاد الدينى ودورى المعلومات العلمية والأبحاث العلمية وتنس الطاولة والفنون التشكيلية والجوالة ومسابقة حفظ نصف القرآن الكريم وكرة الجرس التي تشارك فيها الجامعة لأول مرة علي حصد الألقاب وتحقيق مراكز متقدمة.

وأكد الدكتور غلاب على أن جامعة أسوان تولي اهتماما كبيرا لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وتعمل على دمجهم فى المجتمع من خلال التفاعل والتجاوب في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.