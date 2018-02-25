صور.. شاهد مصابى حادث أتوبيس الإسكندرية داخل المستشفيات

صور.. شاهد مصابى حادث أتوبيس الإسكندرية داخل المستشفياتالأحد، 25 فبراير 2018 12:51 ص
أحد المصابين
كتب محمود عبد الراضى
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أفادت مصادر طبية استقرار الحالة الصحية لعدد من مصابى حادث أتوبيس الإسكندرية .
وكان مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أفاد ضبط سائق السيارة نصف النقل المتسبب فى حادث أتوبيس الإسكندرية .
وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بانقلاب سيارة واشتعال النيران بها بالطريق الدائرى منطقة كوبرى الألمان، باتجاه الإسكندرية، دائرة قسم محرم بك.
وانتقل علي الفور مديرأمن الإسكندرية وقيادات المديرية وقطاع الأمن العام ومأمور وضباط القسم وضباط وقوات من إدارتى المرور والحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتم ضبط سائق سيارة نصف نقل تسبب فى الحادث.
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