صور.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة: الهبوط الأرضى بمنطقة النرجس سببه انفجار خط مياه







كتب أحمد حسن - تصوير حسام عاطف

كشف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن حدوث هبوط أرضى داخل حى من أحياء النرجس نتيجة لانفجار خط مياه قطره 500، أثناء مرور سيارة نقل فوقه.

وأضاف المهندس مصطفى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فور حدوث الواقعة، تم إرسال فريق فنى من الجهاز، وذلك لانتشال السيارة وإصلاح الخط، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تستغرق عملية الإصلاح نحو ساعتين من الآن، موضحًا أنه سيتم عودة تشغيل المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.











































































