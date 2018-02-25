صور..ديدان بأحد وجبات المدينة الجامعية بالمنوفية ورئيس الجامعة يشكل لجنة للتحقيق







المنوفية - محمود شاكر

سيطرت حالة من الغضب العارم بين طلاب المدينة الجامعية بمدينة شبين الكوم التابعة لجامعة المنوفية، عقب العثور على "ديدان" فى وجبة الغداء، ما جعلهم يرفضون إكمال الطعام مقدمين شكوى للمدن الجامعية.

وقام الطلاب بنشر صورًا للوجبة الغذائية التى تحوى الديدان فى وجبة خضار، الأمر الذى أصابهم بحالة من القلق.

فيما أكد الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، أنه قرر تشكيل لجنة تحقيق بمعرفة الشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة، لافتًا إلى استدعاء عددا من المسئولين بالمدينة الجامعية للتحقيق فى الواقعة كاملة.

وأكد الخولى أنه فى حالة ثبوت التقصير من أى طرف سيتم محاسبته على الفور سواء الموظفين أو الشركة المقدمة للخدمة، لافتًا إلى تشكيل لجنة من الطلاب للمشاركة فى الإشراف على الوجبات بجميع المدن الجامعية.