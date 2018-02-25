صور.. حى الهرم يرفع تراكمات القمامة بشارعين استجابة لـ"اليوم السابع"الأحد، 25 فبراير 2018 06:00 م
جانب من حى الهرم
كتب سيد الخلفاوى
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رفع حى الهرم بالجيزة تراكمات القمامة بتقاطع شارعى المجزر وشارع محمد على فهمى، وذلك استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "شكوى من تراكم القمامة بشارعين فى الهرم"، وكذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
وأكد اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، أنه تم رفع القمامة ومراجعة النظافة بالمنطقة، وكذلك مراجعة أماكن وضع صناديق القمامة بالشوارع المذكورة، واستعادة المظهر الجمالى للشارعين المذكورين، والتأكيد على هيئة النظافة والتجميل بضرورة رفع المخلفات بصورة دائمة، والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.
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