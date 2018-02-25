صور.. تظاهر مواطنو كتالونيا احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا للإقليم







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تظاهر عدد من مواطنى كتالونيا اليوم الأحد، احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس لبرشلونة للمرة الأولى منذ إعلانهم الانفصال عن إسبانيا.

وارتدى المتظاهرون قبعة "بوربون" وأعلام إقليم كتالونيا.

وكانت شرطة كتالونيا أوقفت الجمعة 14 شخصا قيدوا أنفسهم إلى أبواب محكمة برشلونة احتجاجا على ما قالوا إنه "قمع" يمارسه القضاء الإسبانى فى الإقليم منذ إعلان "جمهورية كتالونيا" التى ولدت ميتة.

وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس، إن "المعتقلين عطلوا عمل المحكمة العليا ومنعوا دخولها بعد أن قيدوا انفسهم بالسلاسل"، على أن يقرر القاضى مصيرهم.



مواطنو كتالونيا



جانب من التظاهرات



جانب من الاحتجاجات



مواطنو كتالونيا يرتدون القباعات