صور.. تركيا تخرق وقف إطلاق النار بسوريا وتقصف عفرين مجددا







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

واصلت القوات التركية، قصفها المدفعى على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية بعفرين شمال سوريا، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" للأنباء.

وبذلك خرقت تركيا قرار مجلس الأمن الذى صوت بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار فى سوريا 30 يوماً، وتضمن قرار وقف إطلاق النار بجميع أنحاء سوريا تحركا إنسانيا إلى كل المناطق بما فى ذلك الغوطة الشرقية، والتصويت تم بإجماع 15 صوتا، و روسيا لم تتحفظ ولم تعارض القرار، يذكر أن مشروع القرار الذى تقدمت به كل من الكويت والسويد يهدف إلى إقرار هدنة مدتها 30 يوما .

فيما قال نائب رئيس وزراء تركيا، اليوم الأحد، أن قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار 30 يوما فى سوريا لن يؤثر على الهجوم التركى بعفرين.

ومن جهة أخرى، ذكر متحدث الحكومة التركية أن وزارات الخارجية والداخلية والعدل التركية تعمل من أجل تسليم صالح مسلم، الرئيس السابق لتنظيم "ب ى د" التابع لحزب "العمال الكردستانى"، إلى تركيا.



اطلاق صاروخ فى عفرين السورية



قذيفة فى عفرين السورية