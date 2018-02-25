صور.. الكنيسة الكلدانية بالعراق تضى أنوار حمراء اعتراضا على اضطهاد المسيحيين

صور.. الكنيسة الكلدانية بالعراق تضى أنوار حمراء اعتراضا على اضطهاد المسيحيينالأحد، 25 فبراير 2018 09:20 ص
الكنيسة الكلدانية فى العراق
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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اضاءت الكنيسة الكلدانية فى مدينة الموصل، بالعراق، قاعاتها بالضوء الأحمر إلى جانب الشموع، وذلك احتجاجا على اضطهاد المسيحيين فى جميع أنحاء العالم، وخاصة فى سوريا والعراق، وهما بلدان عانا طول سنوات ماضية من تطرف الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابى.
وتوافد المصلين المسيحيين على قاعات الكنيسة فى العراق لأداء الصلوات بصورة طبيعية، وأشعل المصلين الشموع أمام الصليب والأيقونات الدينية المسيحية، فيما ظهرت غرف وقاعات الكنيسة فى ضوئها الأحمر للتعبير عن الاعتراض على اضطهاد المسيحيين.
الكنيسة الكلدانية فى العراق تضئ الأنوار الحمراء
أنوار حمراء بالكنيسة الكلدانية اعتراضا على اضطهاد المسيحيين
الكنيسة الكلدانية بالعراق تعبر عن رفضها اضطهاد المسيحيين
إقامة الصلوات فى الكنيسة الكلدانية بالعراق
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