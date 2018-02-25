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صور.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا

الأحد، 25 فبراير 2018 12:39 ص
صور.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا جانب من حفل الأكاديمية العربية




كتب وائل ربيعى _ محمد فتحى عبد الغفار تصوير حسام عاطف
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم السبت، بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالقاهرة من حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومة المهنية الشهادة العربية، وبلغ عدد الخريجين 241 خريجًا ينتمون إلى جنسيات 6 دول؛ هى "مصر، الجزائر، العراق، ليبيا، موريتانيا، اليمن".

 

وحضر الحفل المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء السابق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

وألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، كلمته، التى هنأ فيها الخريجين وبارك لذويهم نجاح أبنائهم وتخرجهم من الأكاديمية العربية التى وصفها بأنها فخر للأمة العربية، ومصنع للكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على خوض غمار الحياة الجديدة التى تنتظرهم بكل كفاءة واقتدار وثقة فى النفس.

 

وأوضح "عبد الغفار"، أن الأكاديمية تحمل رسالة سامية نحو تأهيل الكوادر الشابة لتأخذ دورها الريادى فى المشاركة الناجحة لإكمال مسيرة بناء وطننا العربى بوصفها نموذجًا مشرقًا للعمل العربى المشترك.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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حفل تخرج

طلاب الدراسات العليا



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