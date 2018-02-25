صور.. "الأعلى للشئون الإسلامية" يضع اللمسات النهائية لعقد مؤتمر "صناعة الإرهاب" غدا







كتب - إسماعيل رفعت

تجرى الأمانة العامة لمؤتمر صناعة الإرهاب وآليات المواجهة، الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويبدأ أعماله صباح غدا الإثنين بفندق نايل تاور، التجهيزات النهائية لقاعة الجلسات.

ومن جانبه، تفقد الدكتور أحمد على عجيبة مقرر المؤتمر، وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاعة المطلة على النيل مباشرة عبر حوائط زجاجية.

قال الدكتور أحمد على عجيبة، مقرر المؤتمر لـ"اليوم السابع": إن القاعة تتسع لـ700 مدعو، منهم 57 من رموز العمل الإسلامى، مفتين ووزراء شئون إسلامية وقادة وسياسيين، ضمن 120 مشارك أجنبى.

يتقدم الحضور الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور على جمعة، المفتى السابق، والدكتور شوقى علام، المفتى الحالى، والدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الكائن مقرها فى مكة المكرمة، ومستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، قاضى القضاة.

ويحضر المؤتمر الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة البحرين، والدكتور مرزوق أولاد عبدالله جامعة أمستردام، كما يشارك الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى مؤسس ورئيس مشروع السلام عليك أيها النبى، كما يحضر مفتى جمهورية الشيشان، رئيس الإدارة الدينية لمسلمى الشيشان، الشيخ صلاح ميجييف.

وجاءت أبرز الأبحاث للدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية والأوقاف بالبرلمان المصرى، عن دعم صمود الدولة الوطنية وتقوية بنائها، وبحثا عن دور المجتمع فى مواجهة الإرهاب للمستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية ورئيس أمانة الفتوى، الدكتور مجدى عاشور.

ويناقش المؤتمر أبحاثا للدكتور مرزوق أولاد عبد الله بجامعة أمستردام عن تحديد مفهوم الإرهاب، وبحث عثمان أحمد عثمان وكيل معهد الدراسات الإسلامية عن المخاطر الاقتصادية للإرهاب، وبحث للشيخ صلاح مجييف، مستشار رئيس الشيشان عن آليات المواجهة، وبحث للدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون العام عن المواجهة القانونية للإرهاب.

كما استقرت الأمانة العامة لمؤتمر صناعة الإرهاب المنعقد بالقاهرة، يومى الاثنين والثلاثاء، بحضور 57 مسئول دينى وحكومى ومدنى، وقادة دوليين فى العمل الاسلامى على البرنامج المبدئى للمؤتمر.

ويتضمن البرنامج 40 بحثا تناقشها 6 جلسات عملية و4 ورش عمل وبيان ختامى، فى جلسات تدارها اسماء علمية كبرى.

ويحضر المؤتمر الذى يعقده المجلس الاعلى للشئون الاسلامية التابع لوزارة الاوقاف المصرية، فولكهارد فبرهوزتن رئيس جمعية المراسلين الاجانب بالقاهرة والالمانى الجنسية ويلقى كلمة.

كما يحضر برنسلاف ستانيسك منسق الحريات بالمفوضية الاوربية والايطالى الجنسية ويلقى كلمة كما يحضر عدد من مشاهير الاعلام وابرزهم احمد المسلمانى، ويتحدث فى الجلسات الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور ناصر الزهرانى مؤسس ورئيس مشروع السلام عليك أيها النبى.