صور.. الآلاف يتظاهرون فى رومانيا تأييدا لرئيسة نيابة مكافحة الفساد







بوخارست (أ ف ب)

تحدى آلاف الرومانيين الصقيع والثلج، الاحد، فى بوخارست ومدن رومانية اخرى وتظاهروا تأييدا لرئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كودروتا كوسيفى التى تسعى الحكومة اليسارية الى اقالتها.

وهتف المتظاهرون الذين ناهز عددهم ثلاثة الاف امام مقر الحكومة فى بوخارست بحسب وكالة الانباء الرومانية العامة، "كودروتا نحن الى جانبك" مطالبين ب"العدالة لا الفساد"، وتظاهر المئات ايضا فى تيميشورا (غرب) وكلوج (شمال غرب) وسيبيو وبراشوف (وسط).

وقال أحد المتظاهرين فى بوخارست سربان اليكسى لوكالة فرانس برس "على نيابة مكافحة الفساد ان تواصل عملها، وفى المقابل على وزير العدل ان يرحل"، والخميس، طلب وزير العدل تودوريل تودر اقالة كوسيفى متهما اياها ب"انتهاك" الدستور و"تشوية صورة" البلاد فى الخارج.

وبحسب القانون، يعود الى الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين وسط) الذى يخوض مواجهة مع الحكومة ان يبت امر اقالة كوسيفى، وباتت القاضية كوسيفى (44 عاما) التى تتمتع بشعبية كبيرة فى رومانيا الخصم الاول لجزء من الطبقة السياسية على خلفية تحقيقات عدة أجرتها نيابة مكافحة الفساد وطاولت نوابا ومسؤولين محليين.



مظاهرات رومنيا



أحد المتظاهرين



الآلاف يتظاهرون فى رومانيا



مظاهرات فى رومانيا