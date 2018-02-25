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صور.. اضبط مخالفة.. بلاعات وحفر مكشوفة تهدد حياة المواطنين بالداخلة

الأحد، 25 فبراير 2018 11:01 ص
صور.. اضبط مخالفة.. بلاعات وحفر مكشوفة تهدد حياة المواطنين بالداخلة جانب من البلاعات المكشوفة




الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة اليوم السابع، أحد مظاهر الإهمال الشديد فى حى الجناين بمدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد من خلال ترك بلاعات عميقة دون وضع حواجز فى محيطها لتحذير المواطنين من خطر تواجدها، حيث تواجدت بلاعة خلف حى الجناين بعمق أكثر من 150 سنتيمتر وبمساحة كبيرة دون تغطية.

 

كما رصدت عدسة اليوم السابع وجود تسريبات عديدة من مواسير الصرف الصحى فى عدد من شوارع الحى بسبب أعطال فى شبكات الصرف الصحى والتى لم يتم تغيير خطوطها منذ فترة كبيرة، فى الوقت الذى تخلى فيه رئاسة المركز مسئوليتها من أعمال الصيانة والإصلاح باعتبارها من اختصاص المواطنين المنتفعين من تلك الوحدات السكنية ولا يتم تحرير محاضر ضد المسئولين عن استمرار تسرب مياه الصرف من تلك الوحدات السكنية على مدار اليوم.

 

وقال محمود حسين من أهالى حى الجناين فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" أن وجود بلاعات أصبحت سمة ظاهرة فى أغلب أحياء مدينة موط والتى تعانى بصورة كبيرة من الإهمال الشديد فى التعامل مع تلك الأمور الخطيرة.

 

وأضاف حسين أن حى الجناين يوجد به بلاعات مكشوفة وأعمال صرف غير منتظمة وبروز فى غرف التفتيش عن مستوى سطح الأرض وكذلك تراكم المخلفات فى منطقة المساكن والفيلات فى الحى دون تنظيف أو رفع للمخلفات بالإضافة لاستمرار مشكلة مصرف البحير الزراعى الذى يجلب الحشرات والبعوض بصورة مفزعة دون تدخل لتظهير المصرف من الإدارة الزراعية أو رش المبيد الخاص بالحشرات مع اقتراب فصل الصيف.

 

ومن جانبه أفاد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، أنه سيتم التعامل مع الشكوى الخاصة بوجود بلاعات مكشوفة على الفور وبحث أسباب تركها مكشوفة والتواصل مع الجهات المختصة للعمل على إزالة سبب الشكوى وكذلك التوجيه بسرعة تنفيذ حملات النظافة والتطهير على مستوى الحى محل الشكوى وكافة الأحياء بمدينة موط وذلك فى إطار الاستجابة لكافة مطالب المواطنين .

جانب من البلاعات المكشوفة
جانب من البلاعات المكشوفة

 

فى حى الجناين بالداخلة
فى حى الجناين بالداخلة

 

بلاعة عميقة ومكشوفة دون تأمين
بلاعة عميقة ومكشوفة دون تأمين

 

شكاوى المواطنين من انتشار البلاعات
شكاوى المواطنين من انتشار البلاعات

 

بلاعة بجانب عمارة سكنية
بلاعة بجانب عمارة سكنية

 

تراكم المخلفات فى إحدى البلاعات
تراكم المخلفات فى إحدى البلاعات

 

 


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