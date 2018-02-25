صور..إحياء الذكرى الـ 32 للثورة الفلبينية وإسقاط الديكتاتور الراحل ماركوس

صور..إحياء الذكرى الـ 32 للثورة الفلبينية وإسقاط الديكتاتور الراحل ماركوسالأحد، 25 فبراير 2018 11:07 ص
احياء ذكرى الثورة الفلبينية
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب – رويترز)
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تحيى الفلبين، اليوم الأحد، الذكرى 32 لثورة قوة الشعب "إدسا"، فى وايت بلينز، بمدينة كويزون، فى العاصمة الفلبينية، مترو مانيلا، والتى شارك فى مراسمها الرئيس الفلبينى السابق فيدل راموس، وعدد من القادة السابقين فى البلاد.
وقاد الرئيس الفلبينى السابق فيدل راموس، قبل الوصول إلى موقع احياء ذكرى ثورة قوة الشعب، وفور وصوله وقف ليقدم التحية العسكرية لحراس الشرف، حيث اقيمت الاحتفالات احتفاءً بإسقاط الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس – حينذاك – إثر ثورة دموية.
وفى المقابل، كان هناك مسيرات خرج فيها مئات الأشخاص للاحتفال بذكرى رحيل الديكتاتور ماركوس، فيما أشعل المشاركين فى احياء الذكرى الشموع ووضعوا الورود أمام صور الضحايا الذين سقطوا أثناء أحداث الثورة عام 1986.
احياء الذكرى الـ32 للثورة الفلبينية إدسا
الرئيس الفلبينى السابق يشارك فى ذكرى الثورة
احتفالات فى ذكرى اسقاط الديكتاتور الفلبينى ماركوس
ضحايا الثورة الفلبينية عام 1986
طقوس احياء ذكرى الثورة الفلبينية
مسيرة لإحياء ذكرى الثورة الفلبينية
ورود وشموع على صور ضحايا الثورة الفلبينية
مسيرات فى الفلبين لإحياء ذكرى الثورة
مراسم احياء الذكرى الـ32 للثورة الفلبينية إدسا
رئيس الفلبين السابق يقود مسيرة لإحياء ذكرى الثورة
فلبينيون يشعلون شموع لتأبين ضحايا الثورة الشعبية
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