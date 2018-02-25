صحيفة إسرائيلية: أحد الأقمار الصناعية رصد مقاتلات "سو - 57" فى قاعدة سورية

صحيفة إسرائيلية: أحد الأقمار الصناعية رصد مقاتلات "سو - 57" فى قاعدة سوريةالأحد، 25 فبراير 2018 09:37 ص
مقاتلات - أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن قمرا صناعيا إسرائيليا التقط صورا لمقاتلات "سو - 57" الروسية المتطورة من الجيل الخامس على مدرجات قاعدة حميميم الجوية فى سوريا.
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن الصحيفة الإسرائيلية، أن الشركة التى تخدم هذا القمر الصناعى رصدت فى 23 فبراير الجارى طائرتين حربيتين من طراز "سو - 57" فى قاعدة حميميم، مؤكدة أن هذه أول صور تؤكد وصول هذه المقاتلات لسوريا.
ونقلت الصحيفة عن المخابرات الإسرائيلية، أن هذه المقاتلات الحديثة لم تُستخدم بشكل كامل حتى الآن، مشيرة إلى أن سوريا على الأرجح ستصبح ساحة لـ"تشغيلها الأوّلى"، وقالت وسائل إعلام روسية فى وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا أرسلت 4 مقاتلات "سو - 57" للقاعدة، وهى أول مقاتلات من الجيل الخامس.
صورة المقاتلات المتطورة فى القاعدة
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