صامويل جاكسون يصف ترامب بـ "اللعين" بعد اقتراحه تسليح المعلمين الأمريكيين







وكالات الأنباء

هاجم الممثل الأمريكى، صامويل جاكسون، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد اقتراحه بشأن إمداد المعلمين بالأسلحة فى المدارس، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وسب جاكسون (69 عاما) ترامب، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، ووصفه بـ "اللعين"، وهى التغريدة التى لاقت تداولا كبيرا على موقع التغريدات الشهير.

وأكد صامويل جاكسون أن "اقتراح ترامب بتزويد المدرسين بالأسلحة، يعكس جهله تماما بفكرة التورط فى تبادل إطلاق نار".

وكان دونالد ترامب، اقترح الأربعاء الماضى، مع عدد من المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم، بتزويد 20% من معلمى أمريكا بالأسلحة الخفية، بشرط أن يمتلكون خلفية عسكرية، وتلقوا تدريبات خاصة على استخدام السلاح، وهو ما دعا العديد من العلمين للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراح عبر مواقع التواصل الاجتماعى.​

بينما قالت رئيس الجمعية الوطنية للتعليم لمجلة "إديوكيشن ويك"، ليلى اسكلسن جارسيا، أن تزويد المعلمين بالأسلحة لن يقدم حلولا لوقف العنف فى المدارس الأمريكية.

وكان دونالد ترامب، اقترح إمداد المعلمين بالأسلحة الخفية، بعد حادث إطلاق النار فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

واعتبر ترامب أن المعلمين المدربين على استخدام السلاح، سيكونون بمثابة "رادع" بالنسبة للطلبة الجبناء حاملى الأسلحة، كما أنهم سيكونون أقل تكلفة من الحراس.