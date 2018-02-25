شعبة الأدوات المنزلية: التصدير لأفريقيا طوق النجاة للصناعات الوطنية





كتب : حسام الشقويرى

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، أن التصدير لأفريقيا يعتبر طوق النجاة الوحيد للصناعات الوطنية، وخاصة فى نشاط الأدوات المنزلية المصنعة من الألومنيوم، وذلك بعد تراجع التصدير لأوروبا بسبب المواصفات الفنية.

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الدولة مراجعة أسعار المادة الخام للألمونيوم والتى تزيد بنحو 18 ألف جنيه للطن الواحد عن نظيرتها المستوردة من الخارج، علما أن الشركة الموردة للخام هى شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأوضح هلال أن التفكير فى فرض رسوم إغراق على المنتجات التركية ليس هو الحل، وذلك لأنها لا تخضع لأى رسوم جمركية بموجب الاتفاقيات التجارية ولذلك يجب التفكير فى دعم الشركات المصرية المصنعة للأدوات المنزلية حتى تجد طريقها للمنافسة سواء داخليا أو خارجيا.