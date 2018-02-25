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شركة ترامب تسوى دعوى قضائية بشأن مبالغ متنازع عليها بناديه للجولف

الأحد، 25 فبراير 2018 10:33 ص
شركة ترامب تسوى دعوى قضائية بشأن مبالغ متنازع عليها بناديه للجولف ترامب - أرشيفية




رويترز
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وافق ناد للجولف يمكله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على دفع 5.45 مليون دولار لتسوية دعاوى رفعها أعضاء سابقون قالوا فيها إن النادى رفض دون وجه حق رد مبالغ تأمين العضوية عندما أرادوا الانسحاب من عضويته.

ويمثل المبلغ أكثر من 94% من 5.77 مليون دولار أمر قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية كينيث مارا فى فبراير شباط الماضى نادى ترامب الوطنى للجولف فى جوبيتر بفلوريدا بدفعه.

ولم يرد محامون عن نادى الجولف ولا عن مؤسسة ترامب على طلبات للتعليق، وأظهرت سجلات المحكمة أنه كان من المقرر أن يقدم النادى أسانيد طعنه على حكم مارا فى مايو، وبدأت الدعوى القضائية بعدما غير ترامب قواعد عضوية النادى، الذى كان قد حاز ملكيته من ريتز كارلتون فى نوفمبر 2012.

وتقضى القواعد القديمة بأن الأعضاء الذين يريدون ترك النادى سيكون بمقدورهم مواصلة لعب الجولف لحين وجود بديل لهم، لكن ترامب أعلن فى رسالة أنه "بصفته مالك النادي" لا يريدهم أن يستخدموا النادى وقال لهم "أنتم مطرودون".

وقال مارا فى حكم فبراير شباط 2017 إن ذلك أدى إلى إلغاء العضويات، مما يبرر عودة مبالغ التأمين التى تخص 65 شخصا وقيمتها 4.85 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وقال محامو المدعون يوم الجمعة إن الأعضاء السابقين سيستعيدون 71 فى المئة من مستحقاتهم بعد خصم الرسوم والنفقات القضائية، ووصف المحامون التسوية بأنها "منصفة إلى حد بعيد ومنطقية وكافية".

 

 


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