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سفير باكستان فى ندوة موسعة بـ"اليوم السابع" حول علاقات القاهرة وإسلام آباد

الأحد، 25 فبراير 2018 04:31 م
سفير باكستان فى ندوة موسعة بـ"اليوم السابع" حول علاقات القاهرة وإسلام آباد سفير باكستان بالقاهرة خلال ندوة اليوم السابع





كتب محمد محسن أبو النور - تصوير أشرف فوزى
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زار السفير مشتاق على شاه، سفير باكستان فى القاهرة، اليوم الأحد، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، وتفقد دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة، مشيدا بدور المؤسسة الريادى فى الساحتين الإعلاميتين المصرية والعربية.

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (7)

وكان فى استقبال السفير الباكستانى بالقاهرة لدى وصوله مقر "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إضافة لعدد من قيادات التحرير بالمؤسسة، وخلال الزيارة تجول السفير فى أقسام التحرير وتابع سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (1)

وعقب الجولة نظمت المؤسسة مائدة مستديرة جمعت السفير الباكستانى بمحررى الشؤون الخارجية، وخلالها استعرض "شاه" رؤية بلاده تجاه عدد من القضايا الثنائية فى العلاقات المصرية ـ الباكستانية، كما خص محررى السياسة الدولية والشؤون الخارجية فى المؤسسة بباقة من المعلومات والبيانات والإحصاءات والأخبار المتصلة بالملفات الاستراتيجية والعلاقات المشتركة بين القاهرة وإسلام آباد.

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (2)

ورافق السفير مشتاق على شاه خلال الزيارة، عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة، وهم: نديم أشرف المستشار بالسفارة، وشهاب حميد الملحق الصحفى، وعبد الرؤوف غلام المترجم والخبير فى الشؤون المصرية.

واستمع "شاه" خلال المائدة المستديرة الذى ننشر تغطية وافية لها لاحقا، لمداخلات محررى الشؤون الخارجية بـ"اليوم السابع" وتساؤلاتهم، إضافة إلى رؤى ومناقشات من محررى مجلتى "بزنس تو داى" و"إيجيبت تو داى"، الإصدارين الإنجليزين التابعين للمؤسسة، وحملت إجابات السفير عددا من الجوانب شديدة الأهمية فيما يخص التجارة البينية والسياسات الإقليمية والدولية.

 
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سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (8)

 

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سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (9)

 

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (10)
سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (10)

 

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سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (11)

 

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (12)
سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (12)

 

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (13)
سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (13)

 

سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (14)
سفير باكستان فى ندوة موسعة بـاليوم السابع (14)

 


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