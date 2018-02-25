سفن حربية بريطانية تصل الدوحة لإجراء تمرين مشترك

سفن حربية بريطانية تصل الدوحة لإجراء تمرين مشتركالأحد، 25 فبراير 2018 07:15 م
سفن حربية - أرشيفية
وكالات الأنباء
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وصلت سفن حربية بريطانية إلى الدوحة، اليوم الأحد، لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة القطرية، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".
وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوى بوزارة الدفاع القطرية، أن سفينتين حربيتن طراز "إتش إم إس بلايث"، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة "إتش إم إس ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راى، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة فى التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.
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