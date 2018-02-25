سفر وعودة 913 مصريا وليبيا و216 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 913 مصريا وليبيا و216 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالأحد، 25 فبراير 2018 05:49 م
منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 913 مصريا وليبيا و216 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 717 إلى الجانب الليبى، بينهم 176 مصريا و541 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 196 بينهم 177 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و19 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 83 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 133 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية بالمنطقة الشرقية.
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