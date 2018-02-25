سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-2-2018 وثبات العملة السعودية







كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته امام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-2-2018، اولى تعاملات الاسبوع البنكية، مسجلا فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الريال السعودى ، كالتالى:



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.69 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

وزيرة السياحة: ضوابط العمرة سارية للعام الهجرى الحالى وتُعاد صياغتها كل عام

قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن من أولى الملفات التى وُضعت على مكتبها عقب توليها الحقيبة الوزارية هى مسألة "العُمرة"، موضحة أن العمرة خلال العام الماضى حددت بثلاثة أشهر فقط وكان من المهم فتحها طوال العام.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه منذ عامين وصل عدد المعتمرين إلى مليون ومائتى ألف معتمر، والعام الماضى انخفض العدد لحوالى 600 ألف معتمر، مردفة: "نعمل على تنظيم نافلة العُمرة من أجل تكافؤ الفرص بين الجميع من خلال وضع سقف لمن يقومون بالعمرة أكثر من مرة".