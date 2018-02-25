زلزال بقوة 7.5 درجة بمقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 7.5 درجة بمقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدةالأحد، 25 فبراير 2018 08:24 م
مقياس ريختر
واشنطن (رويترز)
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد.
وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 21.7 ميل.
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