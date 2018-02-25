زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب إيران

زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب إيرانالأحد، 25 فبراير 2018 09:37 م
مقياس ريختر
طهران (أ ش أ)
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن زلزالا بقوة 4.6 درجات ضرب جنوبى طهران.
ذكرت ذلك قناة (السومرية) اليوم الأحد ، مشيرة إلى أن الزلزال وقع فى بلدة عسلوية بمحافظة بوشهر ، دون ذكر حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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