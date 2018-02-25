زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب إيران







طهران (أ ش أ)

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن زلزالا بقوة 4.6 درجات ضرب جنوبى طهران.

ذكرت ذلك قناة (السومرية) اليوم الأحد ، مشيرة إلى أن الزلزال وقع فى بلدة عسلوية بمحافظة بوشهر ، دون ذكر حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.