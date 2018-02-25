رويترز: التضخم السعودى يقفز لـ3% فى يناير بعد القيمة المضافة ورفع البنزين







رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوى بالسعودية إلى 3% فى يناير بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفعت أسعار البنزين المحلية.

وغيرت وكالة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 فى الشهر الماضى وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا.

لكن من الواضح أن الضريبة الجديدة وزياد أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير. وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة فأن معدل التضخم السنوى فى ديسمبر لم يزد على 0.4 %.