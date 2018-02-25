روسيا: مسلحون يعتزمون استخدام الغازات السامة فى الغوطة السورية واتهام الحكومة

روسيا: مسلحون يعتزمون استخدام الغازات السامة فى الغوطة السورية واتهام الحكومةالأحد، 25 فبراير 2018 09:44 م
قصف سوريا
وكالات الأنباء
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجماعات المسلحة تنوى استخدام الغازات السامة فى الغوطة الشرقية لدمشق، لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وأكدت الوزارة أن خمس جماعات مسلحة من بينها "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة" كونت قيادة مشتركة فى الغوطة الشرقية لدمشق بسوريا، وأن الجماعات المسلحة استهدفت الجيش السورى فى عدة مواقع بخطوط التماس اليوم الأحد.
وأضافت أن مسلحو "جيش الإسلام" يستمرون بقصف دمشق من الأراضى التى يسيطرون عليها رغم تأكيدهم الالتزام بوقف إطلاق النار.
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