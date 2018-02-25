رجال الأعمال: لا يوجد مكاتب سياحية لمصر فى رومانيا ومواطنيها يتجهون لتل أبيب







كتب ــ حسام الشقويرى

كشف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا يوجد أى مكاتب سياحية لمصر فى رومانيا وما حولها من دول مجاورة مثل يوغسلافيا ولاتفيا وبولندا وأرمينيا، على الرغم من كونه سوقا كبيرا يمكن جذبه للسياحة المصرية، لافتا إلى أن حركة السياحية فى تلك البلدان تتجه فى رحلات ثابتة إلى تل أبيب بمعدل 2 إلى 3 ملايين سائح سنوياً.

وأضاف بلبع، فى اجتماع الجمعية بلجنة سياحة جمعية شباب الأعمال وحضور محمد منتصر القائم بتسيير أعمال غرفة السياحة، اليوم بمقر الجمعية، أنه يجب البدء فى وضع خطة تسويقية سريعة لهذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد، على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم الى شركات الطيران الأجنبية.