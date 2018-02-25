رئيس وأعضاء "الأعلى للقضاء" يتبرعون بجزء من رواتبهم للمجهود الحربى

ويطالبون القضاة بالتبرع..
رئيس وأعضاء "الأعلى للقضاء" يتبرعون بجزء من رواتبهم للمجهود الحربىالأحد، 25 فبراير 2018 04:42 م
المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض تبرع كل من رئيس المجلس وأعضائه، والأمين العام، بجزء من رواتبهم للمجهود الحربى، تثمينا وتأييدا لجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب الأسود.
وتدعيما لهذا البيان، دعا قيادات محكمة النقض رجال القضاء والنيابة العامة إلى التبرع لذات الغرض.
وكلف المجلس الأمين العام، ومستشار العلاقات العامة بإخطار الزملاء من القضاة، وتنفيذ ذلك القرار على أن يتم توريد التبرعات التى ترد لحساب صندوق تحيا مصر.
إضافة تعليق
أنظار العالم تتجه إلى إنجلترا اليوم.. جوارديولا يبحث عن أول ألقابه مع مانشستر سيتى أمام أرسنال فى نهائى الكأس.. وفينجر يسعى للتتويج ببطولة وإنقاذ الموسم.. وقمة فى الدورى بين مانشستر يونايتد وتشيلسى
تعرف على الـ23 عالما المشاركين فى "مصر تستطيع 3".. هانى الكاتب صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر لغابات.. هانى سويلم أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة.. وإيمان غنيم خبيرة استكشاف المياه الجوفية أبرزهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة