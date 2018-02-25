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الأحد، 25 فبراير 2018 07:52 م
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ويطالبون القضاة بالتبرع..

رئيس وأعضاء "الأعلى للقضاء" يتبرعون بجزء من رواتبهم للمجهود الحربى

الأحد، 25 فبراير 2018 04:42 م
رئيس وأعضاء "الأعلى للقضاء" يتبرعون بجزء من رواتبهم للمجهود الحربى المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض





كتبت هدى أبو بكر
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قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض تبرع كل من رئيس المجلس وأعضائه، والأمين العام، بجزء من رواتبهم للمجهود الحربى، تثمينا وتأييدا لجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب الأسود.

 

وتدعيما لهذا البيان، دعا قيادات محكمة النقض رجال القضاء والنيابة العامة إلى التبرع لذات الغرض.

 

وكلف المجلس الأمين العام، ومستشار العلاقات العامة بإخطار الزملاء من القضاة، وتنفيذ ذلك القرار على أن يتم توريد التبرعات التى ترد لحساب صندوق تحيا مصر.


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