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رئيس هيئة ميناء دمياط: هناك إرادة قوية للاعتماد على الكوادر الشابة المدربة

الأحد، 25 فبراير 2018 07:53 م
رئيس هيئة ميناء دمياط: هناك إرادة قوية للاعتماد على الكوادر الشابة المدربة اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة





دمياط معتز الشربينى
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أعلنت هيئة ميناء دمياط إحصائية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهيئة ميناء دمياط، والتى أظهرت المؤشرات أن البناء الهرمى لأعمار العاملين بالهيئة يظهر حالة مثالية، حيث تعتمد القاعدة العريضة منه على أعمار سنية أقل من 35 عامًا ويتدرج البناء الهرمى حتى يصل فى قمته إلى سن الستين.

وأشار اللواء بحرى، أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة، فى بيان، إلى أن هناك إرادة قوية على ضرورة الاعتماد على الكوادر الشابة المدربة والموهلة، لتحقيق أقصى استفادة من تلك الإحصائية، والتى تعطى مؤشرًا قويًا للاستمرارية وحسن سير العمل بكفاءة وابتكار، معتمدًا على عقول شابة هى الأكبر عددًا، وذلك بالتنسيق والاستفادة من عنصر الخبرة لباقى العاملين بشرط زيادة التدريب والمعرفة والتأهيل ( تعليم / تدريب / تأهيل / إعتمادية )، وبالتطبيق على العنصر الهندسى بالهيئة.

وأشار صالح إلى أنه تم العام الماضى إيفاد 10 مهندسين من مستوى الصف الثانى والثالث للحصول على دورات تدريبية متقدمة بالخارج على نفقة الهيئة لدى كلً من كوريا ، الصين ، ألمانيا من معظم التخصصات ليكونوا نواة تعتمد عليها الهيئة فى تطوير العمل.

وأضاف: "يتم أيضاً الاستعانه بهم كمحاضرين فى دورات تدريبية داخل الهيئة لتحقيق أقصى قدر من الإستفادة وفق الخطة التدريبية المعدة مسبقاً، وقد أظهروا بالفعل مهارات كبيرة خلال اشتراكهم فى سيناريوهات التدريبات العملية التى تتم بصورة دورية، وكذلك متابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والإشراف على ما يتم من أعمال بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى المشاركة فى تطوير وتحديث المنظومة الآلية، ومجال البرمجيات والتكويد الآلى.

وتابع صالح قائلًا: "لقد حرصت إدارة الهيئة على أن يكون لشباب المهندسين من مستوى الصف الثانى والثالث، نصيب فى شغل الوظائف الإشرافية بين تسكين وندب، هذا بالإضافة إلى اشتراك أحد المهندسين بالهيئة فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الكوادر القيادية الشابة واجتيازه البرنامج بنجاح".


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