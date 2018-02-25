رئيس مدينة بلاط بالوادى الجديد يوقع جزاءات على عمال محطة صرف لتغيبهم عن العمل





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصدر المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد قرارا بتوقيع الجزاء الوظيفى بالخصم لمدة 3 أيام من الراتب الشهرى لموظفى محطتى صرف صحى ومياه شرب بمدينة بلاط لتغيبهم عن العمل أثناء المرور على المحطات لتفقد العمل، حيث طلب رئيس المركز بيان سبب التغيب أثناء ساعات العمل الرسمية وتبين عدم وجود مسبب قانونى فقرر توقيع الجزاء القانونى علي المكلفين بالعمل فى تلك المحطات .

وقال عباس فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه يقوم بالمرور الدورى والمفاجئ على المنشآت الخدمية على مدار اليوم لمتابعة مستوى سير العمل والقوف على مدى انتظامه، حيث تبين أثناء المرور عدم وجود عمال محطتى الصرف ومياه الشرب فقام بإحضار الدفاتر وتغيبهم عن العمل، وتوقيع الجزاء القانونى عليهم وذلك لعدم التزامهم بآداء عملهم وليكونوا عبرة لكل من يحاول التغيب عن العمل بدون تصريح أو إذن قانونى أثناء الساعات الرسمية للعمل .