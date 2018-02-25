رئيس مدينة بلاط بالوادى الجديد يوقع جزاءات على عمال محطة صرف لتغيبهم عن العمل

رئيس مدينة بلاط بالوادى الجديد يوقع جزاءات على عمال محطة صرف لتغيبهم عن العملالأحد، 25 فبراير 2018 10:48 ص
المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أصدر المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد قرارا بتوقيع الجزاء الوظيفى بالخصم لمدة 3 أيام من الراتب الشهرى لموظفى محطتى صرف صحى ومياه شرب بمدينة بلاط لتغيبهم عن العمل أثناء المرور على المحطات لتفقد العمل، حيث طلب رئيس المركز بيان سبب التغيب أثناء ساعات العمل الرسمية وتبين عدم وجود مسبب قانونى فقرر توقيع الجزاء القانونى علي المكلفين بالعمل فى تلك المحطات .
وقال عباس فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه يقوم بالمرور الدورى والمفاجئ على المنشآت الخدمية على مدار اليوم لمتابعة مستوى سير العمل والقوف على مدى انتظامه، حيث تبين أثناء المرور عدم وجود عمال محطتى الصرف ومياه الشرب فقام بإحضار الدفاتر وتغيبهم عن العمل، وتوقيع الجزاء القانونى عليهم وذلك لعدم التزامهم بآداء عملهم وليكونوا عبرة لكل من يحاول التغيب عن العمل بدون تصريح أو إذن قانونى أثناء الساعات الرسمية للعمل .
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال
"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة