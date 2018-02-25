video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة بلاط بالوادى الجديد يوقع جزاءات على عمال محطة صرف لتغيبهم عن العمل

الأحد، 25 فبراير 2018 10:48 ص
رئيس مدينة بلاط بالوادى الجديد يوقع جزاءات على عمال محطة صرف لتغيبهم عن العمل المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط




الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أصدر المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد قرارا بتوقيع الجزاء الوظيفى بالخصم لمدة 3 أيام من الراتب الشهرى لموظفى محطتى صرف صحى ومياه شرب بمدينة بلاط لتغيبهم عن العمل أثناء المرور على المحطات لتفقد العمل، حيث طلب رئيس المركز بيان سبب التغيب أثناء ساعات العمل الرسمية وتبين عدم وجود مسبب قانونى فقرر توقيع الجزاء القانونى علي المكلفين بالعمل فى تلك المحطات .
 
وقال عباس فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه يقوم بالمرور الدورى والمفاجئ على المنشآت الخدمية على مدار اليوم لمتابعة مستوى سير العمل والقوف على مدى انتظامه، حيث تبين أثناء المرور عدم وجود عمال محطتى الصرف ومياه الشرب فقام بإحضار الدفاتر وتغيبهم عن العمل، وتوقيع الجزاء القانونى عليهم وذلك لعدم التزامهم بآداء عملهم وليكونوا عبرة لكل من يحاول التغيب عن العمل بدون تصريح أو إذن قانونى أثناء الساعات الرسمية للعمل .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يحيل 4 موظفين بمديرية المساحة إلى النيابة العامة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مركز بلاط



لا تفوتك
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة