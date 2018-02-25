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رئيس مجلس الأمة الكويتى: قرار الهدنة فى سوريا سيضع حدا لحمام الدم بالغوطة

الأحد، 25 فبراير 2018 11:01 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتى: قرار الهدنة فى سوريا سيضع حدا لحمام الدم بالغوطة رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم




الكويت(أ ش أ)
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إن قرار مجلس الأمن الدولى، الخاص بالموافقة على هدنة لمدة 30 يوما فى سوريا، سيضع حدا لحمام الدم الذى تصاعد بشكل كبير مؤخرا، خاصة فى منطقة الغوطة الشرقية.

جاء ذلك خلال برقية بعثها الغانم اليوم الأحد، إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى؛ أشاد فيها بدور الدبلوماسية الكويتية فى التوصل لقرار مجلس الأمن رقم (2401) بالإجماع، والمتعلق بالوضع الإنسانى فى سوريا.

وأضاف الغانم أن القرار الأممى الجديد، هو باكورة الدور الدبلوماسى الكويتى المتوقع، خاصة مع بدء عضوية الكويت فى مجلس الأمن مع بداية العام الحالى ورئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولى فى فبراير الجارى.


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