رئيس عمر أفندى: أسقطنا 235 مليون جنيه من ديون الشركة





كتب عبد الحليم سالم

أكد اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم إسقاط 235 مليون جنيه من ديون الشركة، عبارة عن 120 مليون جنيه فوائد بنوك و115 مليون جنيه ضرائب.

وأضاف أيمن سالم لـ"اليوم السابع" أنه تم خفض الخسائر من 77 مليون جنيه العام المالى 2015-2016، إلى 55 مليون جنيه العام المالى الماضى، مؤكدا أن إيرادات الشركة زادت من 66 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه.

وأشار سالم أن إيرادات السبعة أشهر الأولى من العام الحالى بلغت 125 مليون جنيه.

وقال رئيس الشركة إنه تم تسوية كافة المديونيات مع الموردين ويتم سداد أكثر من مليون جنيه شهريا لهم بخلاف 15 مليون جنيه من التوريدات الجديدة.