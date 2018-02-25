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رئيس جورجيا يشارك فى احياء ذكرى احتلال روسيا لبلاده

الأحد، 25 فبراير 2018 10:43 ص
رئيس جورجيا يشارك فى احياء ذكرى احتلال روسيا لبلاده رئيس جورجيا جورجى مارجفلاشفيلى




كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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حضر رئيس جورجيا، جورجى مارجفلاشفيلى، اليوم الأحد، حفل وضع اكليل الزهور بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال جورجيا من قبل روسيا السوفيتية فى عام 1921، حيث أقيم احياء الذكرى فى العاصمة الجورجية، تبليسى، كما شارك فى احياء ذكرى احتلال جورجيا من قبل الجيوش البلشفية، قدامى المحاربين فى الجيش الجورجى، وسط عزف للموسيقى العسكرية خلال مراسم احياء الذكرى.

يذكر أن جورجيا تعرضت فى فبراير عام 1921 للهجوم من قبل الجيش الأحمر، الذى هزم الجيش الجورجى، فيما فرت حكومة الاشتراكى الديمقراطى من البلاد، و يوم 25 فبراير 1921 دخل الجيش الأحمر العاصمة تبليسى، ونصب حكومة شيوعية لتثبيت توجهها إلى موسكو بقيادة الجورجى البلشفى فيليب ماخاردزه، وضمت روسيا، جورجيا إلى جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية الاشتراكية، إضافة إلى أرمينيا وأذربيجان، حتى انحلت هذه الجمهورية عام 1936 إلى مكوناتها الأساسية وأصبحت جورجيا تعرف بجمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية، واستمر الحال هكذا حتى استعادت جورجيا استقلالها عام 1991.

جنرال متقاعد يشارك فى ذكرى احتلال جورجيا
جنرال متقاعد يشارك فى ذكرى احتلال جورجيا

 

قادة عسكريين متقاعدين يشاركون بإحياء ذكرى احتلال جورجيا
قادة عسكريين متقاعدين يشاركون بإحياء ذكرى احتلال جورجيا

 

رئيس جورجيا يضع اكليل زهور احياء لذكرى احتلال بلاده
رئيس جورجيا يضع اكليل زهور احياء لذكرى احتلال بلاده

 

رئيس جورجيا جورجى مارجفلاشفيلى
رئيس جورجيا جورجى مارجفلاشفيلى

 

احياء ذكرى احتلال الجيش الأحمر لجمهورية جورجيا
احياء ذكرى احتلال الجيش الأحمر لجمهورية جورجيا

 

مراسم احياء ذكرى احتلال الجيش الأحمر لجمهورية جورجيا
مراسم احياء ذكرى احتلال الجيش الأحمر لجمهورية جورجيا

 


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