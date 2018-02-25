رئيس الوزراء الهندى يطالب شعبه ببناء "الهند الجديدة" الخالية من الطبقية والفساد

رئيس الوزراء الهندى يطالب شعبه ببناء "الهند الجديدة" الخالية من الطبقية والفسادالأحد، 25 فبراير 2018 07:40 م
ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى
نيودلهى أ ش أ
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طالب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الأحد، الشعب ببناء "الهند الجديدة" التى تتحرر من الطبقية والطائفية والفساد.
جاء ذلك حسب شبكة "إن دى تى فى الهندية" خلال خطاب ألقاه رئيس وزراء الهند أمام حشد ضخم فى ملعب المقاول "لالبهاي"، قبل إطلاق ماراثون "سورات"، والذى اتخذ "الركض لأجل الهند الجديدة" شعارا له.
وقال "مودي" إنه فى الوقت الذى بدأ العالم بأكمله الاعتراف بأهمية الهند، تشتد حاجتنا إلى النظر إلى نقائصنا؛ فنحن نحتاج إلى أن نبنى الهند من جديد، ولكن وهى خالية من سموم الطبقية المتحجرة"، وأضاف مودى "لابد أن تخلو الهند من التناقضات الطائفية. عندئذ، لن يصبح هناك مكان للفساد فى الهند الجديدة".
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