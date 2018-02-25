رئيس القابضة للتشييد والتعمير يخوض انتخابات نقابة المهندسين







كتب عبد الحليم سالم

يخوض المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انتخابات نقابة المهندسين، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على مقاعد الأعضاء المكملين شعبة مدنى.

وقال حجازى لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من خوضه الانتخابات هو زيادة إيرادات النقابة ورفع كفاءة المهندس وزيادة المعاشات من خلال تحسين موارد النقابة عبر زيادة الإيرادات من النوادى. لافتا إلى إنه والمهندس أحمد عثمان يخوضان الانتخابات فى قائمة فى حب مصر والتى يخوض المهندس هانى ضاحى الانتخابات على منصب النقيب.

جدير بالذكر أن محمود حجازى نقل القابضة للتشييد وشركاتها التابعة نقلة كبيرة فى الإيرادات والأرباح المحققة.