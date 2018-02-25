رئيس "التمويل العقارى": 4 برامج للإسكان الاجتماعى لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة

رئيس "التمويل العقارى": 4 برامج للإسكان الاجتماعى لإتاحة فرصة أكبر للاستفادةالأحد، 25 فبراير 2018 04:56 م
فعاليات المؤتمر الصحفى
كتب أحمد حسن
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بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإسكان الاجتماعى بين الدعم والتمويل، حيث أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن وزارة الإسكان، وضعت 4 برامج لمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكثر من فئة للاستفادة من هذا المشروع.
واضافت مى عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفى، أن الصندوق يقرر استبعاد شركة الاستعلام فى حال تكرار الشكاوى منها، لافتا إلى أن الهدف من تقسيط ثمن الوحدة على 15 سنة، ومنع بيعها بنظام الكاش هو منع المتاجرة بالوحدات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن الفائدة التى يتم فرضها على مشروع الإسكان الاجتماعى متنوعة وتصل لـ5٪ فى حال تدنى الدخل الخاص بالعميل، مشيرة إلى أن من أبرز شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى هو عدم حصول المتقدم على أى دعم أو وحدة سكنية.
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