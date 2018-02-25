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رئيس البرلمان الليبى يلتقى وفد من القبائل الليبية لبحث المستجدات فى البلاد

الأحد، 25 فبراير 2018 06:48 م
رئيس البرلمان الليبى يلتقى وفد من القبائل الليبية لبحث المستجدات فى البلاد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح يلتقى القبائل الليبية





كتب - أحمد جمعة
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التقى رئيس مجلس النواب اليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدا من قبيلة الفوايد بمقر إقامته بمدينة القبة، حيث نوقش خلال اللقاء عدة موضوعات تتعلق بأخر المستجدات فى الشأن السياسى والاقتصادى والأمنى فى البلاد.

 

وأكد وفد قبيلة الفوايد دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى وهو  الجهة الشرعية التى انتخبها الشعب الليبى، وكذلك دعمهم للجيش الوطنى بقيادة القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر.

 

وقال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى، فتحى عبدالكريم المريمى، ان رئيس البرلمان الليبى قد التقى عددا من  أعضاء المجلس الأعلى الاجتماعى لقبيلة الدرسة، حيث تم النقاش حول التعريف بالمجلس الاجتماعى لقبيلة الدرسة من حيث تكوينه ومهامه.

 

وأكد المجلس الأعلى الاجتماعى لقبيلة الدرسة لرئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى خلال هذا اللقاء دعم ومساندة قبيلة الدرسة لمجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيله صالح عيسى ويباركون كل الخطوات والقرارات الوطنية التى اتخذها مجلس النواب الليبى خدمة للصالح العام، وكذلك للجيش الوطنى الليبى بقيادة القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر  ويقدمون لهم التهنئة والتحية على الانتصارات التى حققها الجيش الوطنى الليبى فى حربه على الارهاب فى بنغازى وفى كل المحاور الاخرى فى كل أنحاء ليبيا.

 

 

 


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