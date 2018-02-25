video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس أركان الجيش الإيرانى : استمرار العمليات بدمشق لتطهيرها من الإرهابيين

الأحد، 25 فبراير 2018 10:54 م
رئيس أركان الجيش الإيرانى : استمرار العمليات بدمشق لتطهيرها من الإرهابيين جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية





طهران أ ش أ
إضافة تعليق

قال الجنرال محمد باقرى رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اليوم إن العمليات العسكرية سوف تستمر لتطهير ضواحى دمشق من العناصر الارهابية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجنرال باقرى قوله " إن القوات السورية والإيرانية سوف تلتزمان بقرار مجلس الأمن الصادر أمس السبت بتطبيق هدنة مدتها 30 يوما فى سوريا ، غير أن هذه الهدنة لن تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر الإرهابية ، ومن ثم فان عمليات التطهير سوف تستمر فى المناطق المذكورة".

وكان مجلس الأمن الدولى قد وافق أمس على نسخة معدلة من مشروع القرار المقدم من الكويت والسويد لتطبيق هدنة انسانية فى سوريا لمدة 30 يوما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا: القرار الأممى بوقف إطلاق النار فى سوريا لن يؤثر على الهجوم بعفرين

رئيس أركان الجيش الإيرانى

دمشق

الإرهابيين



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة