رئيس أركان الجيش الإيرانى : استمرار العمليات بدمشق لتطهيرها من الإرهابيين







طهران أ ش أ

قال الجنرال محمد باقرى رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اليوم إن العمليات العسكرية سوف تستمر لتطهير ضواحى دمشق من العناصر الارهابية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجنرال باقرى قوله " إن القوات السورية والإيرانية سوف تلتزمان بقرار مجلس الأمن الصادر أمس السبت بتطبيق هدنة مدتها 30 يوما فى سوريا ، غير أن هذه الهدنة لن تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر الإرهابية ، ومن ثم فان عمليات التطهير سوف تستمر فى المناطق المذكورة".

وكان مجلس الأمن الدولى قد وافق أمس على نسخة معدلة من مشروع القرار المقدم من الكويت والسويد لتطبيق هدنة انسانية فى سوريا لمدة 30 يوما.