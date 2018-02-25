درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/2/2018 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/2/2018 بمحافظات مصرالأحد، 25 فبراير 2018 12:00 ص
ارشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 23
وسط الدلتا 15 23
الإسكندرية 13 20
بلطيم 14 20
مطروح 13 21
السلوم 12 21
سيوة 10 22
بورسعيد 16 19
دمياط 16 19
العريش 12 21
رفح 12 22
الإسماعيلية 13 23
السويس 13 22
رأس سدر 16 22
نخل 08 25
نويبع 19 24
طابا 14 22
كاترين 09 17
الطور 13 25
شرم الشيخ 19 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 27
الفيوم 13 24
بنى سويف 13 25
المنيا 13 26
أسيوط 15 28
سوهاج 15 29
قنا 15 30
الأقصر 15 30
أسوان 15 31
أبوسمبل 16 33
الوادى الجديد 14 29
شلاتين 16 29
ابو رماد 17 28
راس حدربة 18 27
حلايب 18 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 34
المدينة 16 29
الرياض 16 25
المنامة 18 23
أبوظبى 20 32
الدوحة 19 24
الكويت 14 25
دمشق 03 17
بيروت 14 20
عمان 05 15
القدس 07 15
غزة 12 21
بغداد 10 20
مسقط 22 28
صنعاء 10 24
الخرطوم 24 40
طرابلس 11 20
تونس 07 15
الجزائر 06 11
الرباط 08 16
نواكشوط 14 20
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 02 13
إسطنبول 05 08
إسلام أباد 11 24
نيودلهى 14 30
جاكرتا 24 32
بكين 05- 06
كوالامبور 24 34
طوكيو 02 12
أثينا 06 15
روما 04 10
باريس 03- 06
مدريد 02- 11
برلين 06- 02
لندن 01 06
مونتريال 01- 02
موسكو 17- 10-
نيويورك 04 09
واشنطن 05 10
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