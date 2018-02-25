video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دراسة:كبار علماء النجف وأصدقاء الخمينى وتلامذته لم يقتنعوا بـ"ولاية الفقيه"

الأحد، 25 فبراير 2018 11:56 م
دراسة:كبار علماء النجف وأصدقاء الخمينى وتلامذته لم يقتنعوا بـ"ولاية الفقيه" الخمينى





كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

قالت دراسة حديثة نشرها الموقع الإلكنرونى لمركز الخليج العربى للدراسات الإيرانية إن كبار علماء الحوزة فى النجف وأصدقاء الخمينى وتلامتذه لم يقتنعوا بنظريته التى دشنها تحت عنوان "ولاية الفقيه"، تلك التى تحكم إيران منذ الثورة بالعام 1979 وحتى الآن.

وأوضحت الدراسة أن الحوزة الشيعية بإيران بها مدرستان كبيرتان، هُما المدرسة التفكيكية، والمدرسة الفلسفية العرفانية التى يُنسب إليها الخمينى ورفاقه، باعتبارهما المدرستين الفلسفيتين المسيطرتين على الدرس الحوزوى الإيرانى (قم ومشهد)، والعربى (النجف وعامل).

ولفتت الدراسة التى أعدها الباحث محمد السيد الصياد، المتخصص فى الدراسات الفكرية والأيدلوجية، إلى أن تناول هاتين المدرستين بالدراسة يؤدى إلى فهم السلوك الإيرانى من جوانب أخرى غير الجوانب السياسية تصطبغ بأبعاد فكرية وفلسفية، بعيدًا عن تحليل مجرد للظواهر السياسية التى هى فى الحقيقة ترتكز على أُسس فكرية، ومرتكزات فلسفية تمثل البناء العلمى للحوزة.

وأكد الصياد أنه حاول التركيز فى دراسته على معالجة محور شديد الأهمية وهو أن الأولوية للأسس والمرتكزات لا للظواهر والأعراض الناجمة عنها، علاوة على معرفة المدركات والمرتكزات التى ينبنى عليها الفكر السياسى الشيعى المعاصر، لا سيّما داخل الدولة الإيرانية، وكذلك الوقوف على ما تتضمنه هاتان المدرستان من فرق وتيارات ومدارس صغيرة تحت لوائها.

ونوه إلى أن الدراسة على هذا المحو تعد عملية تفكيكية وتشريحية عميقة لأحشاء الحوزة وبنية الدرس الفقهى والفلسفى المعاصر، والذى يُعَدّ المرتكز الأساسى لأيديولوجيا الساسة ورجال الدين.

وخلص الباحث فى دراسته إلى أنه ليس كل الفلاسفة العرفانيين ينتمون إلى ولاية الفقيه بقراءتها الخمينية، بل إنّ بعض كبار المدرسة العرفانية حتى من أصدقاء الخمينى وتلامذته لم يقنعوا بقراءته، ويبقى مستقبل التيار التفكيكى والعرفانى وموقع السياسة عند كل منهما مرتبطًا بمدى استمرار تبنّى الدولة لقراءة فلسفية وعرفانية بعينها، على حساب القراءات الأخرى التى تَعُدّها نابعة من معارضين سياسيين لها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير مخابرات إيران الأسبق يكشف عن تورط مدعى عام فى مقتل صحفية داخل السجن

توماس جولد برجر: استمرار قصف الغوطة يعنى عدم اعتراف إيران بالمجتمع الدولي

إيران تعتقل 3 نشطاء بعد وفاة إيرانى من أصل كندى فى السجن

ايران

دراسة

الخمينى

ولاية الفقيه

الولى الفقيه

الحوزة

قم

النجف

عامل



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة