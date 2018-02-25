حملة مكبرة لرفع وإزالة 438 حالة إشغال طريق فى البحيرة

حملة مكبرة لرفع وإزالة 438 حالة إشغال طريق فى البحيرةالأحد، 25 فبراير 2018 11:26 ص
إزالة إشغالات - صورة أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
أسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، عن رفع وإزالة 438 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال
"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة