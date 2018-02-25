حملة مكبرة لرفع وإزالة 438 حالة إشغال طريق فى البحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، عن رفع وإزالة 438 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.