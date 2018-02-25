"حماس": استهداف الاحتلال الإسرائيلى للصيادين عدوان وبلطجة







كتب - أحمد جمعة

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، ان استهداف بحرية الاحتلال الإسرائيلى لمجموعة من الصيادين الفلسطينيين وهم على متن قاربهم واستشهاد أحدهم وإصابة واعتقال الآخرين، بلطجة وشكل من أشكال العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى، واصفا ما حدث بـ"الجريمة البشعة" يتحمل الاحتلال مسئوليتها.

واستشهد صياد فلسطينى مساء الأحد، برصاص البحرية الإسرائيلية، بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.