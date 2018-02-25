حبس عامل قتل مسجل خطر بسبب مطاردة كلب فى أبو النمرس

حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد، بحبس "أحمد.م" 22 سنة عامل؛ لاتهامه بقتل مسجل خطر بسبب مطاردة كلب 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث يمتلك العامل كلبا طارد والدة المسجل خطر أثناء سيرها فى الشارع.
وكانت النيابة صرحت بتشريح جثة المجنى عليه، الذى قتل متأثرًا بإصاباته برش خرطوش، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم بأبو النمرس بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة العامة، أن المجنى عليه "ممدوح.م" 22 سنة عاطل ومسجل خطر، عاتب المتهم "أحمد.م" 22 سنة عامل، لملاحقة كلب خاص به لوالدته أثناء سيرها بالشارع، مما دفع المتهم للتشاجر معه وإطلاق النار عليه من فرد خرطوش، ما أسفر عن مقتله.
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