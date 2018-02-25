حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله زميله لمعايرته برسوبه فى طوخ

قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل زميله لمعايرته برسوبه فى الامتحانات.

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ قد تلقى إخطارًا من مستشفى طوخ المركزى بوصول "أحمد. م" 13 سنة طالب، مصاب بنزيف بالمخ، وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابه العامة.

وبالانتقال وسؤال عم المتوفى "محمد على" 41 سنة، عامل، أقر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"حسام. ف" 15 سنة طالب، عقب تلقيهما أحد الدروس الخصوصية بناحية برشوم الكبرى دائرة المركز، بسبب معايرة المتهم له لرسوبه فى الامتحانات، وتطورت لمشاجرة اعتدى على إثرها الأخير عليه بالضرب بعصا على رأسه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8507 جنح مركز طوخ لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.