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حالة الطقس اليوم الأحد 25/2/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 25 فبراير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 25/2/2018 فى مصر والدول العربية ارشيفية




كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة . 
 
 


حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

 الطقس فى الأردن


نهارًا:

 
 
ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق مع ظهور كميات من السُحب المتوسطة والعالية، ويحتمل هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله في أقصى المنطقة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
 
 
 
في خليج العقبة:
 
- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.
 
 

ليلًا:

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، مع تكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط امطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. والله تعالى أعلى وأعلم.
 
 
 

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