حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"





بورسعيد - محمد عزام

وقع، منذ قليل، حادث على طريق بورسعيد - الإسماعيلية بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وجارى حصر عدد الضحايا.