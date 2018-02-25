حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"الأحد، 25 فبراير 2018 01:10 ص
حادث تصادم - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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وقع، منذ قليل، حادث على طريق بورسعيد - الإسماعيلية بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وجارى حصر عدد الضحايا.
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