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حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

الأحد، 25 فبراير 2018 01:10 ص
حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" حادث تصادم - أرشيفية




بورسعيد - محمد عزام
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وقع، منذ قليل، حادث على طريق بورسعيد - الإسماعيلية بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وجارى حصر عدد الضحايا.

 


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