"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 4 متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر







سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمين "محمد.أ" و"السيد.أ" و"عبد العال .ف" و"أحمد.ع.م" شنقا، لقتلهم "ضياء.ش"، أخذا بالثأر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم وأحمد عبد الغنى البطل، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز طما، عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية.

وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، حيث قام المتهمين بمراقبة المجنى عليه وفى أحد الأماكن أطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.