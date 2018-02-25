video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 4 متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر

الأحد، 25 فبراير 2018 04:59 م
"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 4 متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر جنايات سوهاج - أرشيفية





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد  وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمين "محمد.أ" و"السيد.أ" و"عبد العال .ف" و"أحمد.ع.م" شنقا، لقتلهم "ضياء.ش"، أخذا بالثأر بدائرة مركز طما.

 

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم وأحمد عبد الغنى البطل، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 

 وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز طما، عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية.

 

وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، حيث قام المتهمين بمراقبة المجنى عليه وفى أحد الأماكن أطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه فى الحال.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت  حكمها السابق.

 

 


إضافة تعليق

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جنايات سوهاج

اعدام



لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف صحيفة "ستار" البريطانية بعد تألقه مع ليفربول

محمد صلاح يتصدر غلاف صحيفة "ستار" البريطانية بعد تألقه مع ليفربول

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

أنظار العالم تتجه إلى إنجلترا اليوم.. جوارديولا يبحث عن أول ألقابه مع مانشستر سيتى أمام أرسنال فى نهائى الكأس.. وفينجر يسعى للتتويج ببطولة وإنقاذ الموسم.. وقمة فى الدورى بين مانشستر يونايتد وتشيلسى

أنظار العالم تتجه إلى إنجلترا اليوم.. جوارديولا يبحث عن أول ألقابه مع مانشستر سيتى أمام أرسنال فى نهائى الكأس.. وفينجر يسعى للتتويج ببطولة وإنقاذ الموسم.. وقمة فى الدورى بين مانشستر يونايتد وتشيلسى

تعرف على الـ23 عالما المشاركين فى "مصر تستطيع 3".. هانى الكاتب صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر لغابات.. هانى سويلم أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة.. وإيمان غنيم خبيرة استكشاف المياه الجوفية أبرزهم

تعرف على الـ23 عالما المشاركين فى "مصر تستطيع 3".. هانى الكاتب صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر لغابات.. هانى سويلم أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة.. وإيمان غنيم خبيرة استكشاف المياه الجوفية أبرزهم

الأهلى يعلن غياب عبد الله السعيد عن لقاء الداخلية

الأهلى يعلن غياب عبد الله السعيد عن لقاء الداخلية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة