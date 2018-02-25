جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع ونجليه لاتهامهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية







سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين "عبد الفتاح.أ" مزارع، ونجليه محمود وسيد شنقا، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "معتصم.أ.م"، أخذًا بالثأر، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم وأحمد عبد الغنى البطل، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز طما، عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بمقتل شخص من عائلة الحدق بدائرة مركز طما بعد إطلاق النيران عليه، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات وجود خصومة ثأرية بين المتهمين من عطيفى والمجنى عليه من عائلة الحدق، حيث ترصد المتهمون المجنى عليه وأطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية، كانت بحوزتهم حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.