جمعية رجال الأعمال تطالب وزارة السياحة بإنشاء غرفة لتنظيم المؤتمرات

جمعية رجال الأعمال تطالب وزارة السياحة بإنشاء غرفة لتنظيم المؤتمراتالأحد، 25 فبراير 2018 02:01 م
جانب من الاجتماع
كتب- حسام الشقويرى
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طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة السياحة بضرورة إنشاء غرفة خاصة بتنسيق وتنظيم المؤتمرات نظرا لأهمية هذا النشاط فى جذب مزيد من السائحين وتمتع مصر بمزايا كبيرة وعدد من المدن السياحية المؤهلة لهذا العمل لوضع مصر على خريطة سياحة المؤتمرات.
وأضاف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية خلال الاجتماع بلجنة سياحة جمعية شباب الأعمال والقائم بأعمال غرفة الفنادق بمقر الجمعية أنه يجب الاهتمام بالسياحة العلاجية والاستشفائية بالنسبة مع جميع الأطراف المعنية والمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى هذا النشاط.
وتابع: "هذا بالإضافة إلى إعادة التخطيط للمراكز السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة سواء كانت تلك المنطقة سواء فى أو جولف أو سياحة علاجية تفعيلا لقرار المجلس الأعلى السياحة بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة فى مصر".
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